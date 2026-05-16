「自由気ままに語ったり、素になって遊んだり、そんな時間があってもいいよね。」齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫する、等身大の姿をお届けする齋藤の初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」Season2。地上波番組は5月22日（金）から4週連続で放送。放送後、Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」をHulu独占配信！▼地上波放送2026年5月22日（金）24時30分〜2026年5