「自由気ままに語ったり、素になって遊んだり、そんな時間があってもいいよね。」齋藤飛鳥が好きな人と好きなことを満喫する、等身大の姿をお届けする齋藤の初単独冠番組「齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう」Season2。

地上波番組は5月22日（金）から4週連続で放送。放送後、Huluにて地上波放送には入りきらなかった未公開シーンをたっぷり盛り込んだ「Hulu完全版」をHulu独占配信！

▼地上波放送

2026年5月22日（金）24時30分〜

2026年5月29日（金）24時30分〜

2026年6月5日（金）24時45分〜

2026年6月12日（金）24時40分〜

Season2 初回ゲストとして齋藤が招いたのは、「大好きで曲もめっちゃ聴いてて、ずっと会いたかった！」という念願の相手、幾田りら（#1 2026年5月22日（金）24時30分〜、#2 2026年5月29日（金）24時30分〜 ゲスト）。

「テレビでお酒を飲むのは初めて」と語る幾田と乾杯。お互いの印象を伝えあったり、プライベートを掘り下げたり、幾田が持参した自前のフィルムカメラで仲良く自撮りを楽しむ場面も！

二人ともファッション好きということでレトロな雰囲気漂う古着屋さんへ寄り道。お気に入りのアイテムを発見するべく、大量の古着をかき分けながらまるで姉妹のようにはしゃぎショッピングを楽しむ。

続いて二人は釣り堀へ。釣り糸を垂らしながら外飲みで乾杯。同世代の二人が語る、ここでしか聞けない貴重なトークが満載！

Hulu完全版は、合流前の齋藤・幾田それぞれの1Sインタビューや、服好き二人によるファッショントーク、意外なプライベートの話など、盛りだくさんの内容となっている。

■番組概要

放送局： 日本テレビ

放送日時：2026年5月22日（金）24時30分〜、2026年5月29日（金）24時30分〜、2026年6月5日（金）24時45分〜、2026年6月12日（金）24時40分〜

配信：「Hulu完全版」 放送終了後からHuluで独占配信

公式X：@ntv_asukanpai

公式Instagram：@ntv_asukanpai

公式TikTok：@ntv_asukanpai

推奨ハッシュタグ： #齋藤飛鳥の今夜は飲んで帰ろう #飛鳥と乾杯