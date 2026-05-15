モデルで女優のトラウデン直美が１５日、都内で「Ｗｅｌｌ―ｂｅｉｎｇシンポジウム〜未来を創る“豊かさ”と安心のかたち〜」に出席した。慶大医学部の宮田裕章教授と「よりよい生き方ってどういうこと？」をテーマにクロストーク。心身を満たすために大切にしていることは「人生がままならないことを理解した上で、自分を好きで居続けられるようにすること」と回答。続けて「どんな崇高な目標を立てていても、達成した時点で