【モデルプレス＝2026/05/15】女優の菅井友香と中村ゆりかが15日、都内で行われた映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」公開初日舞台挨拶に、共演の岡本望来、伊藤歩、太田勇監督とともに出席。サプライズに感激する場面があった。【写真】人気GL主演女優、舞台上で大粒の涙◆菅井友香＆中村ゆりかW主演「チェイサーゲームW 水魚の交わり」ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得し