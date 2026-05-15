菅井友香＆中村ゆりか、サプライズに感激 中村は大粒の涙「本当に嬉しいです」【チェイサーゲームW 水魚の交わり】
【モデルプレス＝2026/05/15】女優の菅井友香と中村ゆりかが15日、都内で行われた映画「チェイサーゲームW 水魚の交わり」公開初日舞台挨拶に、共演の岡本望来、伊藤歩、太田勇監督とともに出席。サプライズに感激する場面があった。
【写真】人気GL主演女優、舞台上で大粒の涙
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）が映画化。シーズン2から7年後を舞台に、家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとする姿を2人描いた、大人のガールズラブストーリーとなっている。
菅井は林冬雨のパートナーで、海鮮食堂でホールスタッフとして働きながら、家事全般や娘の月の世話を一手に引き受ける春本樹を、中村は春本樹のパートナーで、大手ゲーム会社「DD社」のワールドワイドビジネス・コンテンツ開発部で部長代理を務める林冬雨をそれぞれ演じる。
キャストと監督が会場に姿を現すと、観客から大きな歓声が巻き起こり、マイクを手にした菅井は「今日は、お越しいただきありがとうございます。ドラマシリーズから始まった『チェイサーゲームW』が、ついに映画として公開日を迎えられてとっても嬉しいです。少しドキドキや不安もあったんですけど、今日こうして皆さんの顔を見て、嬉しいなという幸せな気持ちが込み上げています」と吐露し、中村は「これからたくさんの方々の目に留まる作品になることを願っております」と期待を寄せた。
改めて、初日を迎えた心境を聞かれた菅井は「ドラマシリーズから始まり、映画化と聞いたときは半信半疑だったんですけど、お話をいただいた時から“すごく素敵な作品になるんじゃないかな”という思いがあって、応援してくださった皆さんに映画公開という形でお返しができたら嬉しいなという思いで挑ませていただきました」と語り、「多くの方が繋いでくださったことで実現したんだなと思いますし、何より応援してくださった皆さんのおかげだと思います。初めてのW主演映画をこうして叶えていただけたのも皆さんのおかげなので、今日は映画を楽しんでいただいて、そのメッセージが日本のみならず、世界に届いたらいいなという思いでいます」とにっこり。中村は「私もこうして映画化が実現できるとは、ドラマシリーズの際はまったく予想していなかったので、サプライズのような気持ちですが、皆さまが温かく応援してくださり、多くのスタッフさんに携わっていただき、すてきなキャストの方々に恵まれて、こうして映画が実現できたのだなと感謝の気持ちが溢れています」と笑顔で語り、「菅井さんが言ってくださった通り、日本だけではなくて、たくさんの場所に届いていってほしいなと思っております」と胸を躍らせた。
イベントでは、母の日の直後のイベントということで、樹と冬雨の娘・月を演じる岡本からサプライズで菅井と中村に向けた手紙がお披露目される一幕もあり、岡本が「菅井さん、中村さんへ。『チェイサーゲームW』に参加させていただけることになり、月ちゃんとしてお母さんとママとどのように関わったらいいか悩み、とても緊張していたのですが、菅井さんは穏やかですべてを包み込んでくれるような温かい方ですが、樹としては月に厳しい部分があって、中村さんはお茶目でクールさもあり、元気にコミュニケーションをとってくださいました。冬雨としては月に甘い部分もありました。そんなお二人の、お互いがないところを補い合えるような両親は、月ちゃんとしても、私としても、羨ましくいい関係だと思いました。3人でわちゃわちゃするシーンも、ちょっとピリピリしたシーンも、すべての撮影が楽しかったです。本当にありがとうございます。菅井さんと中村さんのお人柄を見習えるように私も頑張ります。ずっと尊敬しています。林月役、岡本望来」と手紙を読み上げ、2人を感激させた。
さらに、岡本から花束を受け取った中村は、堪えきれず大粒の涙を流し、伊藤から花束を受け取った菅井は「本当にありがとうございます。こんなに幸せでいいのかなって。逆に（花束を）お返ししたいくらいです」とコメントして会場の笑いを誘った。続けて「この感謝を何倍にもしてお返ししたい気持ちです。本当にありがとうございます」と笑顔を弾けさせた。
一方、中村は「すみません、やっと落ち着きました。騒がしくしてごめんなさい。長い期間を経て、こうして作品を愛していただいたり、私自身も携わらせていただいて、本当に幸せなことだなと改めて身に染みていて、まさか花束もお手紙も予測していなかったので、本当に嬉しかったですし、お母さんの気持ちってこういう気持ちなのかなって感じて、お母さんでいられてよかったなと思いました」としみじみと語り、「素敵な時間を過ごせて本当に嬉しいです。ありがとうございます」と頭を下げた。（modelpress編集部）
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◆菅井友香＆中村ゆりかW主演「チェイサーゲームW 水魚の交わり」
ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲームW」（「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」「チェイサーゲームW2 美しき天女たち」）が映画化。シーズン2から7年後を舞台に、家族として、そしてパートナーとして、変化してしまった「愛」を見つめ直し、再び歩み寄ろうとする姿を2人描いた、大人のガールズラブストーリーとなっている。
◆菅井友香＆中村ゆりか、初日迎えた心境
キャストと監督が会場に姿を現すと、観客から大きな歓声が巻き起こり、マイクを手にした菅井は「今日は、お越しいただきありがとうございます。ドラマシリーズから始まった『チェイサーゲームW』が、ついに映画として公開日を迎えられてとっても嬉しいです。少しドキドキや不安もあったんですけど、今日こうして皆さんの顔を見て、嬉しいなという幸せな気持ちが込み上げています」と吐露し、中村は「これからたくさんの方々の目に留まる作品になることを願っております」と期待を寄せた。
改めて、初日を迎えた心境を聞かれた菅井は「ドラマシリーズから始まり、映画化と聞いたときは半信半疑だったんですけど、お話をいただいた時から“すごく素敵な作品になるんじゃないかな”という思いがあって、応援してくださった皆さんに映画公開という形でお返しができたら嬉しいなという思いで挑ませていただきました」と語り、「多くの方が繋いでくださったことで実現したんだなと思いますし、何より応援してくださった皆さんのおかげだと思います。初めてのW主演映画をこうして叶えていただけたのも皆さんのおかげなので、今日は映画を楽しんでいただいて、そのメッセージが日本のみならず、世界に届いたらいいなという思いでいます」とにっこり。中村は「私もこうして映画化が実現できるとは、ドラマシリーズの際はまったく予想していなかったので、サプライズのような気持ちですが、皆さまが温かく応援してくださり、多くのスタッフさんに携わっていただき、すてきなキャストの方々に恵まれて、こうして映画が実現できたのだなと感謝の気持ちが溢れています」と笑顔で語り、「菅井さんが言ってくださった通り、日本だけではなくて、たくさんの場所に届いていってほしいなと思っております」と胸を躍らせた。
◆菅井友香＆中村ゆりか、サプライズに感激
イベントでは、母の日の直後のイベントということで、樹と冬雨の娘・月を演じる岡本からサプライズで菅井と中村に向けた手紙がお披露目される一幕もあり、岡本が「菅井さん、中村さんへ。『チェイサーゲームW』に参加させていただけることになり、月ちゃんとしてお母さんとママとどのように関わったらいいか悩み、とても緊張していたのですが、菅井さんは穏やかですべてを包み込んでくれるような温かい方ですが、樹としては月に厳しい部分があって、中村さんはお茶目でクールさもあり、元気にコミュニケーションをとってくださいました。冬雨としては月に甘い部分もありました。そんなお二人の、お互いがないところを補い合えるような両親は、月ちゃんとしても、私としても、羨ましくいい関係だと思いました。3人でわちゃわちゃするシーンも、ちょっとピリピリしたシーンも、すべての撮影が楽しかったです。本当にありがとうございます。菅井さんと中村さんのお人柄を見習えるように私も頑張ります。ずっと尊敬しています。林月役、岡本望来」と手紙を読み上げ、2人を感激させた。
◆中村ゆりか、大粒の涙流す
さらに、岡本から花束を受け取った中村は、堪えきれず大粒の涙を流し、伊藤から花束を受け取った菅井は「本当にありがとうございます。こんなに幸せでいいのかなって。逆に（花束を）お返ししたいくらいです」とコメントして会場の笑いを誘った。続けて「この感謝を何倍にもしてお返ししたい気持ちです。本当にありがとうございます」と笑顔を弾けさせた。
一方、中村は「すみません、やっと落ち着きました。騒がしくしてごめんなさい。長い期間を経て、こうして作品を愛していただいたり、私自身も携わらせていただいて、本当に幸せなことだなと改めて身に染みていて、まさか花束もお手紙も予測していなかったので、本当に嬉しかったですし、お母さんの気持ちってこういう気持ちなのかなって感じて、お母さんでいられてよかったなと思いました」としみじみと語り、「素敵な時間を過ごせて本当に嬉しいです。ありがとうございます」と頭を下げた。（modelpress編集部）
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