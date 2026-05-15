「日比谷音楽祭2026」第七弾出演アーティスト 5月30日・5月31日に開催の無料の音楽イベント「日比谷音楽祭 2026」の第七弾出演アーティスト、動画配信サービス「U-NEXT」での生配信タイムテーブル、飲食・ブース情報、多岐にわたるプログラムの詳細などが発表された。「日比谷音楽祭」は、「素晴らしい音楽を生の演奏で聴く機会を“無料”で誰もに開かれたかたちでつくり、音楽による感動体験を届けたい」という音