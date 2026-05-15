14日に告示された県知事選挙の期日前投票が始まりました。 新潟市の中央区役所に設けられた投票所では、15日午前8時半から受け付けが始まり訪れた有権者が1票を投じていました。 ■投票した人 「人口減少や経済対策、次の世代につなげられる政策を持てるか、政策を持てるのかどうか活力ある明日を託せる人(を選んだ)。」 前回知事選の期日前投票の投票率は17.68%で、2018年の知事選を0.14ポイント下回りました。