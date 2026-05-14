田植えが本格化する時期を迎えていてます。県内では近年の猛暑を受け、暑さに強い品種の作付けが拡大しています。猛暑対策だけでなく担い手不足やコメの価格高騰が続くなか、農家の試行錯誤を神林記者が取材しました。富山市で農業を営む山崎修さんです。これまでコシヒカリやてんこもりなどを栽培してきましたが、今シーズン、これに加えて新たに取り組むのが・・・山崎修さん「これは、今流行りのにじのきらめきです」「に