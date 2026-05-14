きょう午前、富山市の住宅街で子グマのような動物が目撃されました。市や猟友会が周辺を捜索しましたが、クマの姿や痕跡は見つかっていません。真岩記者「午前8時10分ごろ、富山市豊田付近でクマのような動物の目撃情報があったということで、現在、警察や猟友会が捜索にあたっています」富山市や警察によりますと、きょう午前8時ごろ、富山市米田町2丁目で通勤中の市の職員から「子グマのような動物が道路を横切った」と警察に通