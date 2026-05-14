きょう午前、富山市の住宅街で子グマのような動物が目撃されました。市や猟友会が周辺を捜索しましたが、クマの姿や痕跡は見つかっていません。



真岩記者

「午前8時10分ごろ、富山市豊田付近でクマのような動物の目撃情報があったということで、現在、警察や猟友会が捜索にあたっています」



富山市や警察によりますと、きょう午前8時ごろ、富山市米田町2丁目で通勤中の市の職員から「子グマのような動物が道路を横切った」と警察に通報がありました。





現場は、県道172号沿いの住宅街で市の職員や猟友会、警察が周辺を捜索しました。富山市森林政策課 杉林広和副主幹「痕跡はなかったが、このあとも引き続き気を付けてほしい」目撃情報のあった場所からおよそ600メートル離れた豊田小学校では、きょう予定していた屋外での運動会の練習を中止したほか、下校の際、保護者に付き添いを呼びかけました。クマの出没は、先月下旬から市街地で相次いでいます。きょうは富山市米田町の住宅地で目撃されました。先月29日には、富山市森の住宅街で女性が襲われけがをし、その後、1頭が緊急銃猟で駆除されました。また、今月1日に滑川市魚躬の上市川河口付近で、翌日の2日には富山市黒瀬の神通川河川敷でも目撃されています。