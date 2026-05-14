お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が14日、インスタグラムを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。【写真】わが子を抱っこする田中卓志田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！ 男の子です」と発表。「髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えながら喜びを伝えた。投稿された写真には、生まれたばかりの子どもを抱き、穏やかな表情を見せる田中の姿が収めら