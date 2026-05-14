5月14日午後、呉市音戸町で大規模な火災が発生しました。発生から4時間が経った今も炎が上がっており、消火活動が続いています。火災が発生しているのは呉市音戸町渡子の中本船舶工業です。警察と消防によると、午後0時48分頃、付近の住人から「大量の黒煙があがっている」と通報が相次ぎました。現場近くから木村和美アナウンサーが中継で現在の様子をお伝えします。【2026年5月14日午後4時頃放送】