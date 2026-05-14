仕事をしているうえで、トラブルはつきものです。責任が重くなればなるほど、一度のミスが大問題へと発展し、最悪の場合、企業の経営まで揺るがしかねません。本来であれば、こうしたトラブルの深刻化を防ぐのが「報告」ですが、実際には言いづらい場面も多いもの。本記事では、吉野家ホールディングス会長の河村泰貴氏の著書『自分以外のすべてがわが師高卒バイトが2000億円企業の社長になれたわけ』（日経BP）より、部下が起こ