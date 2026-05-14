櫻坂46の14thシングル『The growing up train』の“BACKSメンバー”による単独ライブ『14th Single BACKS LIVE!!』が、12日・13日に千葉・幕張メッセ イベントホールで行われ、オフィシャルレポートが到着した。【写真】卒コン初の試み！”可変ドレス”でバキバキに踊る武元唯衣今回はBACKSセンターを務める三期生・村山美羽に加え、初めて四期生を迎えた計16人でステージに臨み、日々進化し続けるグループの未来を予感させる