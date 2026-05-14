14日未明、青森県津軽南部を震源とする最大震度3の地震があり県の北部でも震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと14日午前2時32分ごろ、青森県津軽南部を震源とする地震がありました。震源の深さは10キロで地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されています。この地震で青森県弘前市などで最大震度3を観測しました。県内では能代市、鹿角市、それに小坂町で震度1の揺れを観測しています。