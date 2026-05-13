体操の世界選手権（10月、アムステルダム）代表選考を兼ねたNHK杯の前日練習が13日、会場の東京体育館で行われた。女子は全日本個人総合から得点の半分を持ち越し、上位4人が世界選手権入り。4月の全日本個人総合選手権で5位だった昨年の世界選手権種目別の床運動金メダリストの杉原愛子（TRyAS）は跳馬の大技解禁を予告。ユルチェンコ1回半ひねりに半回転加え、2回ひねりに難度を上げる。「5年ぶりに復活させる。4種目の中で