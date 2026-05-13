体操の世界選手権（10月、アムステルダム）代表選考を兼ねたNHK杯の前日練習が13日、会場の東京体育館で行われた。

女子は全日本個人総合から得点の半分を持ち越し、上位4人が世界選手権入り。4月の全日本個人総合選手権で5位だった昨年の世界選手権種目別の床運動金メダリストの杉原愛子（TRyAS）は跳馬の大技解禁を予告。ユルチェンコ1回半ひねりに半回転加え、2回ひねりに難度を上げる。「5年ぶりに復活させる。4種目の中でも跳馬には特にこだわってやってきた」と明かした。

「キング」こと内村航平氏、「ひねり王子」こと白井健三氏からもアドバイスを受けたといい、完成度は高まった。「東京五輪予選以来なので怖さはあるが、その時より技術を変えてやっているので怖さはだいぶ減っている」と手応えを語った。

取材対応直前には、引退会見を行っていたフィギュアスケート女子の坂本花織が結婚を電撃発表。食事に行くなど親交のあるアスリートのニュースを伝え聞くと「えー！そうなんですか。知らんかった」と驚きの様子で「おめでとうございます。すご、うれしい。こっちも幸せな気持ち」と笑顔で語った。