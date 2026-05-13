二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。5月13日（水）深夜の同番組では、ちょっと変わったデスゲーム「カンニング バレずにできるかな？」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！二階堂・猪俣・ケムリの3人は、ゲストとともにクイズ企画に挑戦。ただし、普通にクイズに挑戦するのではなく、3人は事前にいくつかの問題とその解答を