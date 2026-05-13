『ニカゲーム』で前代未聞のクイズ発生！バレずに“カンニング”で答えを教え合う

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

5月13日（水）深夜の同番組では、ちょっと変わったデスゲーム「カンニング バレずにできるかな？」が放送される。

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二階堂・猪俣・ケムリの3人は、ゲストとともにクイズ企画に挑戦。

ただし、普通にクイズに挑戦するのではなく、3人は事前にいくつかの問題とその解答を知っている状態でクイズに挑む。3人のうち1人は、答えを知っている問題が出題されるのだ。

そして3人は、ゲストにバレないように答えを互いに教え合い、全問正解を目指していく。事前に“答えを知っているのは自分だ”という合図をどのように出すか？ そして、“答えは何か”をどのように伝えるか？

普通のクイズ番組ではありえない、二階堂・猪俣の仰天行動が続出することに。

このドッキリクイズデスゲームに巻き込まれるのは、新山（さや香）。

新山には、「猛勉強してきた二階堂・猪俣が大卒であるケムリ・新山と対決する」という嘘の企画として説明する。

はたして、3人は新山にバレずに全問正解することができるのか？

◆クイズ全問正解なるか？

最初の問題は「陸上の十種競技で最後に行われる競技はなに？」というもの。

これに対し、猛勉強してきた設定の猪俣は「僕これ勉強しました。全部言えるけど…」と発言。いつもとは違う猪俣に新山も困惑…？

収録にまったく関係ない雑談をし始めるケムリに対しても、新山は「クイズ全く考えてない」と戸惑う。

さらには、猪俣が急に新山を呼び捨てにしたり、二階堂がおもむろに立ち上がり収録中にもかかわらずストレッチを始めたり…。

二階堂が解答を伝えるターンでは、二階堂・猪俣の間にひと悶着も。

ドッキリデスゲームの様子は、準レギュラーのガク（真空ジェシカ）が裏でモニタリング。様子のおかしい3人の行動にツッコミを入れていく。

はたして、新山にバレずにカンニングを遂行することはできるのか？