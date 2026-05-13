ジャイアンツ戦【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げて6安打8奪三振無四球5失点の内容で、4勝目はお預けとなった。今季課題でもある初回は2死からシュミットを空振り三振に仕留めるなど無失点。2回も3者凡退に抑えた。3回はエルドリッジ、ベイダーを連続三振に仕留めるも、9番ハースにソロを被弾した