ジャイアンツ戦

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げて6安打8奪三振無四球5失点の内容で、4勝目はお預けとなった。

今季課題でもある初回は2死からシュミットを空振り三振に仕留めるなど無失点。2回も3者凡退に抑えた。

3回はエルドリッジ、ベイダーを連続三振に仕留めるも、9番ハースにソロを被弾した。大谷の12試合ぶりとなる7号ソロもあり1点リードで迎えた5回にはベイダー、ハースに連続ソロを浴びて逆転を許し、場内が静まり返った。1試合3本の被弾は渡米後ワーストとなった。

6回は3者凡退に抑えた。7回は先頭ラモス、続くアダメスに連打を許して無死一、三塁に。エルドリッジを右直に打ち取ったところで降板した。後を受けたトライネンが走者全員の生還を許し、山本の失点は5に。防御率は試合前の3.09から3.60となった。

山本は前回登板となった4日（同5日）の敵地アストロズ戦では6回を投げて5安打8奪三振3失点で3勝目を挙げていた。（Full-Count編集部）