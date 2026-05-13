「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）が13日、Xを更新。「ダウンタウンプラス」出演を告知した。「ダウンタウンプラス」公式Xは「『Bar怒』本日17:00から配信開始とあるBarに、普段から不平不満を抱える芸能人たちが集結。1人の怒りを発端に、他の出演者たちも次々と共感し、それぞれの不満や関連するエピソードを披露。1つの怒りが新たな怒りを呼び、店内のボルテージがみるみる高まって