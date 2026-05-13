“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、阪急甲陽線です。☆☆☆☆☆阪急の全路線の中で最も営業距離が短い、甲陽線。神戸本線の特急停車駅『夙川』と、『甲陽園』の間、わずか2.2kmを結び、すべて西宮市内を走ります。開業は神戸本線が開通した4年後の1924（大正13）年で、単線で途中に一駅あるだ