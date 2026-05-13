“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、阪急甲陽線です。



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阪急の全路線の中で最も営業距離が短い、甲陽線。神戸本線の特急停車駅『夙川』と、『甲陽園』の間、わずか2.2kmを結び、すべて西宮市内を走ります。開業は神戸本線が開通した4年後の1924（大正13）年で、単線で途中に一駅あるだけという阪急一のミニ路線ですが、実は意外な歴史を持つ路線なんです。

『夙川』は、ホーム東寄りの眼下に関西屈指の桜の名所・夙川が流れ、春はホーム上からもお花見が楽しめる駅。神戸本線のホームとは直角に位置する頭端式の3号線・甲陽線のホームには、3両編成の6000系の姿が。すべての列車が線内折り返しのワンマン運転で、基本10分おきに運行されています。

『夙川』を出ると、しばらくは正面に美しい形の甲山を見ながら北上していきます。車窓右手に夙川公園が寄り添い、春は昼夜を通して大勢の花見客でにぎわいます。しばらく走ると、唯一の途中駅『苦楽園口』に到着。ここで上下列車の交換が行われます。

今は高級住宅地として名高いこのあたりですが、かつてここは一大保養・別荘地だったんです。明治末期に大阪の実業家・中村伊三郎によってその開発が始まります。ここにはラジウム泉がこんこんと湧いていたことから、多くの人が苦楽園温泉に保養にやってきて別荘も立ち並びました。



ただ当初は、馬車や人力車しか交通手段がなく、ライバルの阪神電鉄が香露園からトロリーバス路線の免許を取得したことを受け、対抗策として阪急が鉄道路線を開通させたのです。（※結局、阪神のトロリーバス路線は実現せず）

温泉地までは駅から坂を登って20分ほどかかったため駅名は『苦楽園口』となったといいます。



しかし大盛況だった温泉も、1938（昭和13）年の集中豪雨で泉源が枯渇してあえなく廃業となってしまいました。



その後、この眺望や自然環境を生かさない手はないと再び開発が進み、高級住宅地として発展していきます。苦楽園にはかつて湯川秀樹・谷崎潤一郎・山口誓子・黒岩重吾などの著名人も居を構えていました。

駅前にある老舗そば店「大正庵」の店内からは夙川公園が一望。香り高いコーヒーをゆっくり飲みたいなら「くらくえんcafé 居場所」がおすすめ。落ち着いた店内で店主ご夫婦がゆっくりともてなしてくれます。

大正庵

「くらくえんcafé 居場所」

「くらくえんcafé 居場所」

『苦楽園口』を出ると、夙川を跨ぎ越して、右手に大池を眺めながら終着の『甲陽園』に向かいます。

こちらは甲陽土地株式会社の常務だった本庄京三郎が中心となり、山林を切り開き駅前から大池の北側にかけて一大娯楽地をつくりあげた場所。今は日商岩井のマンションになってるところに、かつては少女歌劇や活動写真をやっていた甲陽劇場がありました。



隣接して遊園地・植物園・社交場や多くの旅館・商店が立ち並び、あわせて甲陽カルバス温泉や東亜キネマの撮影所もあってたいそうにぎわったといいます。まさに、甲陽園という名にふさわしい場所だったんですね。

それを考えると今の駅前はイカリスーパーがあるくらいで、静かな環境ですが、地元のケーキ店「ツマガリ」は大人気。そして高台にある目神山地区をはじめ、駅の周辺には高級住宅地がひろがり、甲陽学院をはじめ多くの学校もある文教地区としての顔も持ち合わせています。

『夙川』から終点までわずか5分で到着する、甲陽線。往年の歴史やにぎわいを想像しながら、阪急一のミニ路線に乗車して、夙川公園や邸宅街のおしゃれなお店などを巡る小旅行を堪能するのもいいものです。5月は特に、初夏のさわやかな風がきっと心地よく感じることでしょう。（羽川英樹）