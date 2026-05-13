セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ぷちぬいマスコットVol.9」が登場。劇場版最新作でも活躍したキャラクターたちが、かわいいマスコットになって展開されます☆ セガ フェイブ「名探偵コナンぷちぬいマスコットVol.9」 予約受付：2026年5月12日(火)販売予定時期 ：2026年10月価格：1個 1,100円(税込)／1BOX 6,600円 (税込)サイズ：全長約8cm種類：全6種（江戸川コナン／萩原千速／横溝重悟／世良