萩原千速や横溝重悟など劇場版で活躍するキャラクターたち！セガ フェイブ「名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9」
セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ぷちぬいマスコットVol.9」が登場。
劇場版最新作でも活躍したキャラクターたちが、かわいいマスコットになって展開されます☆
セガ フェイブ「名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9」
予約受付：2026年5月12日(火)
販売予定時期 ：2026年10月
価格：1個 1,100円(税込)／1BOX 6,600円 (税込)
サイズ：全長約8cm
種類：全6種（江戸川コナン／萩原千速／横溝重悟／世良真純／松田陣平／萩原研二）
主な取扱店：アニメ・ホビー系関連ショップほか
セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ぷちぬいマスコットの Vol.9 」登場。
2026年5月12日より、各種ECサイトにて予約受付をスタートします☆
ラインナップは全6種。
最新作の映画でも活躍するキャラクターたちが、かわいいマスコットになっています。
フープが付いているので、ボールチェーンやストラップなどを付けて、持ち歩くことも可能です！
江戸川コナン
小さなぬいぐるみとして連れ歩ける「江戸川コナン」のぷちぬいマスコット。
フープにボールチェーンやストラップを取り付ければ、一緒にお出かけできます☆
萩原千速
劇場版最新作で大きく取り上げられた「萩原千速」
キリッとした表情がステキです！
横溝重悟
太い眉が特徴的な「横溝重悟」
ぷちぬいマスコットのかわいいサイズで再現されています。
世良真純
八重歯を見せてウィンクする「世良真純」
制服姿でも活動的な雰囲気が伝わってきます☆
松田陣平
にっこり笑う「松田陣平」のぷちぬいマスコット。
ネクタイをしたスーツ姿がかっこいいです！
萩原研二
キリッとしたスーツ姿の「萩原研二」
「萩原千速」のマスコットとセットで揃えたくなります☆
キュートなマスコットシリーズ第9弾は、劇場版最新作で活躍するキャラクターたちがラインナップ。
セガ フェイブの「名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9」は、2026年5月12日より予約受付スタートです！
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