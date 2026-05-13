セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ぷちぬいマスコットVol.9」が登場。

劇場版最新作でも活躍したキャラクターたちが、かわいいマスコットになって展開されます☆

セガ フェイブ「名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9」

予約受付：2026年5月12日(火)

販売予定時期 ：2026年10月

価格：1個 1,100円(税込)／1BOX 6,600円 (税込)

サイズ：全長約8cm

種類：全6種（江戸川コナン／萩原千速／横溝重悟／世良真純／松田陣平／萩原研二）

主な取扱店：アニメ・ホビー系関連ショップほか

セガ フェイブから「名探偵コナン」の新作グッズ「ぷちぬいマスコットの Vol.9 」登場。

2026年5月12日より、各種ECサイトにて予約受付をスタートします☆

ラインナップは全6種。

最新作の映画でも活躍するキャラクターたちが、かわいいマスコットになっています。

フープが付いているので、ボールチェーンやストラップなどを付けて、持ち歩くことも可能です！

江戸川コナン

小さなぬいぐるみとして連れ歩ける「江戸川コナン」のぷちぬいマスコット。

フープにボールチェーンやストラップを取り付ければ、一緒にお出かけできます☆

萩原千速

劇場版最新作で大きく取り上げられた「萩原千速」

キリッとした表情がステキです！

横溝重悟

太い眉が特徴的な「横溝重悟」

ぷちぬいマスコットのかわいいサイズで再現されています。

世良真純

八重歯を見せてウィンクする「世良真純」

制服姿でも活動的な雰囲気が伝わってきます☆

松田陣平

にっこり笑う「松田陣平」のぷちぬいマスコット。

ネクタイをしたスーツ姿がかっこいいです！

萩原研二

キリッとしたスーツ姿の「萩原研二」

「萩原千速」のマスコットとセットで揃えたくなります☆

キュートなマスコットシリーズ第9弾は、劇場版最新作で活躍するキャラクターたちがラインナップ。

セガ フェイブの「名探偵コナン ぷちぬいマスコットVol.9」は、2026年5月12日より予約受付スタートです！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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