5月15日（金）からのハッピーセットは「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」です。「ちいかわ」がマクドナルドクルーに！限定ペンシルトッパーおもちゃがハッピーセット®に登場大人気のキャラクター「ちいかわ」が、マクドナルドのハッピーセットに登場します。ちいかわたちがマクドナルドのクルーやマネージャー姿になったオリジナルフィギュアは可愛らしさ満点！ペンシルトッパーとして使える3Dフィギュアのおも