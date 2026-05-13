＜ハッピーセット＞5月15日（金）からはみんな大好き！「ちいかわ」が登場
5月15日（金）からのハッピーセットは「ちいかわ」と「へんしん！マクドナルドロボ」です。
「ちいかわ」がマクドナルドクルーに！限定ペンシルトッパーおもちゃがハッピーセット®に登場
大人気のキャラクター「ちいかわ」が、マクドナルドのハッピーセットに登場します。ちいかわたちがマクドナルドのクルーやマネージャー姿になったオリジナルフィギュアは可愛らしさ満点！ ペンシルトッパーとして使える3Dフィギュアのおもちゃ全8種類がラインアップされています。制服のデザインはキャラクターごとに変わるので、「どんな仕事をしているのかな？」と想像しながら遊べるのも魅力のひとつです。
【ちいかわ】（マクドナルド マネージャー）
マクドナルドクルー姿のペンシルトッパー。帽子と制服を身につけた、かわいらしいデザインです。
【ハチワレ】（デリバリークルー）
元気いっぱいな雰囲気のクルースタイル。見ているだけで楽しい気分になれそうです。
【くりまんじゅう】（マックカフェ バイ バリスタ）
落ち着いた雰囲気のクルーデザイン。シンプルながら存在感がありますね。
【ラッコ】（デリバリークルー）
頼れる先輩クルーのようなデザイン。凛々しい表情も魅力のひとつです。
第2弾：5月29日（金）〜6月11日（木）
【うさぎ】（マクドナルド クルー）
こんなかわいいクルーがいたら癒されそう。シンプルな制服が似合ってますね。
【モモンガ】（おもてなしリーダー）
マネージャー風の制服を着用。ちょっぴり大人っぽい表情にも注目です。
【古本屋】（マクドナルド クルー）
マクドナルドのクルー姿。帽子と制服姿がかわいらしく、細かなデザインまで楽しめます。
【シーサー】（マクドナルド マネージャー）
スマイルがかわいいクルースタイル。いくつか並べたら、映え写真が撮れますね。
【ハッピーセット「ちいかわ」の販売方法に関して】
今回のハッピーセット®「ちいかわ」は販売制限があります。購入前のチェックをお忘れなく！
第1弾発売日5月15日（金）、第2弾発売日5月29日（金）の販売方法
上記の2日間は、マクドナルド公式アプリで配布される購入券を持っている人のみの限定販売です。朝マック®、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で、いずれも1人4個まで。店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルーのみの対応です。デリバリーサービスでの販売はありません。
※株主優待券、および子育て支援パスポートは使用できません。
5月16日（土）〜5月28日（木）、5月30日（土）〜6月11日（木）の販売方法
上記の販売期間中は購入券の提示は必要ありませんが、1グループ1会計4個までの購入制限があります。マクドナルド店頭（有人レジ、タッチパネル式注文端末）、モバイルオーダー、ドライブスルー、マックデリバリーサービスのみでの販売。その他宅配サービスでの販売はありません。
※おもちゃの在庫についての各店舗への問い合わせはお控えください。
もう一つのハッピーセット®「へんしん！マクドナルドロボ」もぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「ちいかわ」】
■販売期間：2026年5月15日(金)〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全8種
※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。その場合は代わりのおもちゃ等をご提供します。
※おもちゃはお選びいただけません。交換もご容赦いただけますようお願いいたします。
※製品の特性上、塗装のわずかなズレや、細かい擦れ傷がある場合がございます。製造・輸送時に生じる特性のため交換の対象にはなりません。
強く擦ると塗装の剥がれや色移りの可能性がございます。
※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
©nagano / chiikawa committee
編集・千永美