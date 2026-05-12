◆パ・リーグソフトバンク０―３ソフトバンク（１２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは３カード連続負け越し中の苦手・西武に敗れ、今季初めて３位に後退した。２位に浮上した西武との対戦成績は３勝７敗となった。先発の松本晴は５回無死一塁、石井に先制２ランを浴びた。「ホームランを打たれたことはしっかり反省しないといけない」と６回２失点で２敗目を喫した。７回には２番手の上茶谷大河が１点を献上した。