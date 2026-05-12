100円寿司（ずし）チェーン「はま寿司」を運営するはま寿司（東京都港区）が、「はま寿司のにっぽん旨（うま）ねた祭り」を5月12日から期間限定で実施。北海道・根室で水揚げされた脂のりのよいニシンを酢締めにした「北海道水揚げ にしんの酢〆」と、タマネギや富山県産の白エビなどを使った「国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産白えび使用）」を110円（以下、税込み）で販売します。【写真】甘エビてんこ盛りっ！コレ