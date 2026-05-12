（屏東中央社）屏東県政府警察局恒春分局は12日、台湾の人気テレビ人形劇「霹靂布袋戯」の偽グッズを正規品などと偽って日本人に販売し、6万8000台湾元（約34万円）をだまし取ったとして、詐欺などの疑いで、容疑者を送検したと明らかにした。同分局の発表によれば、被害者の日本人は交流サイト（SNS）「フェイスブック」上で、売り主と対面での受け渡しを約束した。先月台湾を訪れ、キャラクター「青陽子」の人形を5万8000元（約2