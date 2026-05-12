10日（日）、韓国Vリーグの大田三星火災ブルーファングスは、フェリペ・モレイラ・ロケ（28）の入団を公式インスタグラムで発表した。 ロケはブラジル出身のオポジットで、身長は212センチ。国内リーグを経て、2024-25シーズンに大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズへ入団した。2シーズンにわたり広島THのポイントゲッターとして活躍。今シーズン