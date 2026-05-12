新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月11日（月）に『東出昌大の野営デトックス』（朝日放送テレビ制作）の#２を配信した。 『東出昌大の野営デトックス』は、５年前から都会の喧騒を離れ、山奥に移住した俳優・東出昌大が厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に１泊２日の野営生活を行う番組。野営地を目指し、険しい山道を数時間かけて登った先に広がる絶景、そして野宿で夜を明かすリアルな野営