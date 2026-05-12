◆大相撲▽夏場所３日目（１２日、両国国技館）新弟子らによる前相撲が始まり、鉄富士（てつふじ、伊勢ケ浜）が乙名（九重）に敗れ、黒星デビューを喫した。「一方的に負けてしまって、とても悔しい」と話した。しこ名の鉄富士は「鉄のように硬く真っすぐ、相撲道を歩んでほしい」との思いが込められているといい、場所前に師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）から伝えられたという。「始めは『てつのふじ』ではないのか