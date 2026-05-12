新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年に配信されたABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』がアジア最大規模のストリーミングの祭典『グローバルOTTアワード2026』において「作品賞」の最優秀賞候補に、本作で主演を務めた俳優の柴咲コウが「主演女優賞」の最優秀賞候補にそれぞれ選出されたことを発表した。『グローバルOTTアワード2026』は、昨年より釜山国際映画祭に新たに併設された全世界のテレビ・OTT（動画