フジクラや住友電気工業、古河電気工業が上値指向を鮮明にしている。１１日の米株式市場では光ファイバー大手のコーニング＜GLW＞の上昇率が１０％を超えて急騰した。米銀大手による最上位推奨銘柄群のリスト採用が材料視されたという。ＡＩデータセンター向けの需要拡大による成長を期待した投資マネーが継続的に流入するコーニングの株価急伸を手掛かりとして、国内電線主要株に対しても