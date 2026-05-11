モデルの島袋聖南さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日に家族ショットを公開しました。【写真】島袋聖南の“幸せ家族ショット”「Love this family」島袋さんは「ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一緒に成長できる毎日が幸せ。全国のママたち、いつも本当にお疲れさまです」とつづり、4枚の写真を投稿。キャップをかぶった息子との仲むつまじいツーショットや、夫でモデルの石倉ノ