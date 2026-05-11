「ママになって4年」島袋聖南、母の日にイケメン夫＆息子との“幸せ家族ショット”公開「毎日が幸せ」
モデルの島袋聖南さんは5月10日、自身のInstagramを更新。母の日に家族ショットを公開しました。
【写真】島袋聖南の“幸せ家族ショット”
コメントでは「Love this family」「母の日おめでとうございます！」「すてき せいなさんも毎日お疲れ様です！」「母の日おめでとうございます!」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】島袋聖南の“幸せ家族ショット”
「Love this family」島袋さんは「ママになって4年。毎日試行錯誤で、まだまだ半人前だけど…それでも息子と一緒に成長できる毎日が幸せ。全国のママたち、いつも本当にお疲れさまです」とつづり、4枚の写真を投稿。キャップをかぶった息子との仲むつまじいツーショットや、夫でモデルの石倉ノアさんが息子を抱く家族3人のショット、「HAPPY MOTHER'S DAY THANK YOU!」のメッセージカードが添えられた花束の写真などが収められています。
「4歳のお誕生日おめでとう」6日には息子の誕生日ショットを公開した島袋さん。「星のカービィみたい！！笑 4歳のお誕生日おめでとう」とつづり、7枚の写真と2本の動画を披露しました。家族で誕生日を祝う様子や、息子が赤ちゃんの頃の写真などを公開しています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)