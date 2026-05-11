『To LOVEる』作者、当時18歳！ジャンプ人気漫画でアシスタントしていた 貴重なコピー原稿公開
人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。連載デビュー前にジャンプの人気漫画でアシスタント経験があったことを説明した。
【画像】このシーン描いたの！『To LOVEる』作者が担当した『ヒカルの碁』原稿ページ
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「18歳の終わり、連載が決まる前の唯一のアシ経験「ヒカルの碁」背景の指示コピー。当時、ゴミ箱に捨てられるのをいただきました。これを見るたびに、マンガ界の荒海に船出する高揚と緊張感がよみがえる」と告白。
原稿のコピー写真も投稿しながら「詳しくない方に説明するとアシスタントに作業を渡すときコピー紙にエンピツで指示を描き込むのです。なのでアナログ時代は仕事場にコピー機必須でした」と説明した。
その後、矢吹氏は『邪馬台幻想記』で連載デビューし、「心折れなくてよかった」とつづった。
『ヒカルの碁』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1999年〜2003年まで連載されていた漫画が原作で、囲碁を題材にしたストーリー。主人公・進藤ヒカルが天才棋士の霊にとりつかれたことをきっかけに囲碁の世界にのめり込み、「神の一手」を目指し成長する姿を描いている。2001年から2003年にはテレビアニメが放送されている。
【画像】このシーン描いたの！『To LOVEる』作者が担当した『ヒカルの碁』原稿ページ
定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「18歳の終わり、連載が決まる前の唯一のアシ経験「ヒカルの碁」背景の指示コピー。当時、ゴミ箱に捨てられるのをいただきました。これを見るたびに、マンガ界の荒海に船出する高揚と緊張感がよみがえる」と告白。
その後、矢吹氏は『邪馬台幻想記』で連載デビューし、「心折れなくてよかった」とつづった。
『ヒカルの碁』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1999年〜2003年まで連載されていた漫画が原作で、囲碁を題材にしたストーリー。主人公・進藤ヒカルが天才棋士の霊にとりつかれたことをきっかけに囲碁の世界にのめり込み、「神の一手」を目指し成長する姿を描いている。2001年から2003年にはテレビアニメが放送されている。
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