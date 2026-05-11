午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１５、値下がり銘柄数は４０１、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に食料、鉱業、非鉄金属、海運など。値下がりで目立つのはその他製品、鉄鋼、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS