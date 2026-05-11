原油調達の難しさを実感せざるを得ない昨今、電気自動車(EV)に注目している人も多いかと思いますが、購入を検討する場合、ネックとなるのが充電環境です。特に集合住宅では、駐車場でEVを普通充電するのが困難なケースは少なくありません。今回は、都市部で「外充電」を活用しつつEVを保有することについて考えてみます。「外充電」でEV所有外充電の方法都市部で自宅に充電設備がない方のために、外部の充電スポットを活用した「外