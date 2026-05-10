【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月10日に日本テレビ系で放送された『Golden SixTONES』にて、8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーをSixTONESが就任することが発表された。 ■『Golden SixTONES』の名物コーナー挑戦中に水卜麻美アナウンサーが発表！ 放送では、SixTONESが『Golden SixTONES』の名物コーナー