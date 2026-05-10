SixTONESが『24時間テレビ』チャリティーパートナーに決定！意気込みコメント到着

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5月10日に日本テレビ系で放送された『Golden SixTONES』にて、8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーをSixTONESが就任することが発表された。

■『Golden SixTONES』の名物コーナー挑戦中に水卜麻美アナウンサーが発表！

放送では、SixTONESが『Golden SixTONES』の名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻美アナウンサーが登場。チャリティーパートナーに就任することが水卜アナから発表となり、SixTONESの6人は驚きの表情を見せていた。

■SixTONES 意気込みコメント

■漫画家・青山剛昌 描きおろし「名探偵コナン」のチャリTシャツは過去最多の6色のカラーバリエーションで展開

今年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した、漫画家 青山剛昌。今年のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」について、思いをデザインに込めている。

■「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」大募集！

さらに今年の24時間テレビでは、「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」を大募集。離ればなれになってしまった家族や、家族同然だった恩師・親友まで…理由があって会えていない大切な人の情報を募集する。チャリティーパートナーSixTONESが全力で、会うお手伝いをするとのこと。詳しくは番組HPを確認してほしい。

(C)青山剛昌／小学館

■番組情報

日本テレビ系『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』

08/29（土）、08/30（日）

テーマ：「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」

総合司会：内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

チャリティーパートナー：SixTONES

スペシャルサポーター：ちゃんみな

■関連リンク

『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/24h/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/