SixTONESが『24時間テレビ』チャリティーパートナーに決定！意気込みコメント到着
5月10日に日本テレビ系で放送された『Golden SixTONES』にて、8月29日・30日に放送される『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』のチャリティーパートナーをSixTONESが就任することが発表された。
■『Golden SixTONES』の名物コーナー挑戦中に水卜麻美アナウンサーが発表！
放送では、SixTONESが『Golden SixTONES』の名物コーナーである超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転レシーブ球児」に挑戦中、突如セットから水卜麻美アナウンサーが登場。チャリティーパートナーに就任することが水卜アナから発表となり、SixTONESの6人は驚きの表情を見せていた。
■SixTONES 意気込みコメント
■漫画家・青山剛昌 描きおろし「名探偵コナン」のチャリTシャツは過去最多の6色のカラーバリエーションで展開
今年のチャリTシャツデザインを手掛けるのは、今年でテレビ放送30周年を迎え、子どもから大人まで幅広い世代を魅了する「名探偵コナン」などを生み出した、漫画家 青山剛昌。今年のテーマ「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」について、思いをデザインに込めている。
■「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」大募集！
さらに今年の24時間テレビでは、「会いたいけど会えていない大切な人がいる人」を大募集。離ればなれになってしまった家族や、家族同然だった恩師・親友まで…理由があって会えていない大切な人の情報を募集する。チャリティーパートナーSixTONESが全力で、会うお手伝いをするとのこと。詳しくは番組HPを確認してほしい。
(C)青山剛昌／小学館
■番組情報
日本テレビ系『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』
08/29（土）、08/30（日）
テーマ：「わたしの家族の話～あなたは誰を想う？～」
総合司会：内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
チャリティーパートナー：SixTONES
スペシャルサポーター：ちゃんみな
■関連リンク
『24時間テレビ49 -愛は地球を救う-』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/24h/
SixTONES OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/42
https://www.sixtones.jp/