【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の竹内涼真が第34回「橋田賞」を受賞し、10日に都内にて開催された授賞式にVTRでコメントを寄せた。【写真】「じゃあつく」勝男役俳優、VTR出演の様子◆竹内涼真、勝男役振り返る竹内は「この度、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で僕が演じた海老原勝男役を、橋田賞で評価していただき、本当に光栄に思います」と感謝。話題を呼んだ勝男について「この役は自分的にも思い入れがすごく強い役で。