竹内涼真「じゃあ、あんたが作ってみろよ」勝男役経て「自信になりました」VTR登場で感謝伝える【第34回 橋田賞】
【モデルプレス＝2026/05/10】俳優の竹内涼真が第34回「橋田賞」を受賞し、10日に都内にて開催された授賞式にVTRでコメントを寄せた。
【写真】「じゃあつく」勝男役俳優、VTR出演の様子
竹内は「この度、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で僕が演じた海老原勝男役を、橋田賞で評価していただき、本当に光栄に思います」と感謝。話題を呼んだ勝男について「この役は自分的にも思い入れがすごく強い役で。自分のアクティングコーチと一緒に、僕自身と向き合いながら、この素晴らしくて面白い役を自分とリンクさせて、結果的に皆さんから愛してもらえる良いキャラクターを生み出すことができたんだなと思います」と満足げにコメントした。
また、「自分がこれまでこの役で準備してきたことが、すごくうまく視聴者の皆さんに届いたのかなという、1つの自分の中でも自信になりました。嬉しいです。またさらに魅力的な人間を、一役者としてどんどん生み出して、面白いものを皆さんに届けていけるように頑張っていきたいと思います。以上です。今日はうかがえなくて本当に申し訳ありません。ありがとうございました」と話していた。
この日は橋田賞の作品として連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）、「わが家は楽し」（TBS）、「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ）、「八月の声を運ぶ男」（NHK）、個人として小日向文世、佐藤浩市、今田美桜、小芝風花、野村明子賞で野崎加根子も受賞していた。（modelpress編集部）
「橋田賞」は、人の心や人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持された番組と人に対して顕彰・助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び個人を対象に検討を重ね、受賞対象の絞込みを行い、「橋田賞」10件（野村昭子賞1件含む）、新人脚本賞3件の候補を選出する。
【橋田賞】
・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【令和7年度橋田賞新人脚本賞】
＜1時間ドラマ部門／佳作＞
『コクーン』 高橋由佳
『愛或る方へ』 佐野あすか
＜短編部門／入選作＞
『へりとわらし』朝比奈千鶴
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◆竹内涼真、勝男役振り返る
竹内は「この度、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』で僕が演じた海老原勝男役を、橋田賞で評価していただき、本当に光栄に思います」と感謝。話題を呼んだ勝男について「この役は自分的にも思い入れがすごく強い役で。自分のアクティングコーチと一緒に、僕自身と向き合いながら、この素晴らしくて面白い役を自分とリンクさせて、結果的に皆さんから愛してもらえる良いキャラクターを生み出すことができたんだなと思います」と満足げにコメントした。
この日は橋田賞の作品として連続テレビ小説「あんぱん」（NHK）、「わが家は楽し」（TBS）、「ザ・ノンフィクション」（フジテレビ）、「八月の声を運ぶ男」（NHK）、個人として小日向文世、佐藤浩市、今田美桜、小芝風花、野村明子賞で野崎加根子も受賞していた。（modelpress編集部）
◆「第34回 橋田賞」
「橋田賞」は、人の心や人と人とのふれあいを温かく取り上げ、広く大衆に支持された番組と人に対して顕彰・助成するもの。橋田文化財団では、各TV局、モニター、橋田文化財団選考委員の推薦作品及び個人を対象に検討を重ね、受賞対象の絞込みを行い、「橋田賞」10件（野村昭子賞1件含む）、新人脚本賞3件の候補を選出する。
◆受賞者一覧
【橋田賞】
・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）
・『わが家は楽し』（TBS）
・『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ）
・『八月の声を運ぶ男』（NHK）
・小日向文世
・佐藤浩市
・小芝風花
・今田美桜
・竹内涼真
【野村昭子賞】
・岩崎加根子
【令和7年度橋田賞新人脚本賞】
＜1時間ドラマ部門／佳作＞
『コクーン』 高橋由佳
『愛或る方へ』 佐野あすか
＜短編部門／入選作＞
『へりとわらし』朝比奈千鶴
【Not Sponsored 記事】