5月8日、元放送作家・鈴木おさむ氏が自身のYouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』を更新。俳優の田中圭がゲスト出演し、騒動後の心情などを告白したことで大きな話題となっている。「《『俳優田中圭』にこの1年とポーカーに関して全て聞きました》と題した動画を公開。鈴木さんと田中さんの二人が向かい合って座るというシンプルな構成の内容でした。前日の7日には、7月末から上演される鈴木さんの書き下ろし舞台