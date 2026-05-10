5月8日、元放送作家・鈴木おさむ氏が自身のYouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』を更新。俳優の田中圭がゲスト出演し、騒動後の心情などを告白したことで大きな話題となっている。

「《『俳優田中圭』にこの1年とポーカーに関して全て聞きました》と題した動画を公開。鈴木さんと田中さんの二人が向かい合って座るというシンプルな構成の内容でした。

前日の7日には、7月末から上演される鈴木さんの書き下ろし舞台で、田中さんが主演を務めることが発表されています。収録は4月の中旬だったと表示されていましたが、縁の深い二人の会話だけに、なかなか踏み込んだ内容となりました」（芸能記者）

永野芽郁との不倫疑惑が取りざたされたのは、2025年4月。以来、田中の仕事は激減していた。

田中は動画のなかで、この1年の生活について『マジでその日暮らし』『闇堕ちしてた時期はあります』と振り返った。もともと“図太い”性格だという田中だが、それでもかなり食らったようだ。

また、注目を集めたポーカー大会への出場に関しては、妻から「お前目立つなぁ」「このタイミングで目立つか？」と毒づかれたとも明かした。

赤裸々なトークが広げられたが、なかでも動画の終盤のある一場面に、視聴者から違和感が寄せられている。

「最後に家族との関係について鈴木さんが触れた際のこと。『奥さんどう思っているんだろう？』『奥さんに感謝ですね』と、鈴木さんは田中さんに妻への思いを振りました。ところが田中さんからは『（仕事が決まって）良かったとは思ってるんじゃないですか？』などと、どこかハッキリしない返答。鈴木さんが『（奥さんには）感謝しているでしょ？』と振ると『もちろんもちろん』と田中さんも返すものの、積極的に妻への思いを語る様子ではありませんでした。

これには鈴木さんも思うところがあったのか、『そういうところダメよ』『普段言わないんだから、こういうところでどういう風に感謝してるとか言ったほうがいいんだよ』と一刀両断。これには田中さんも苦笑していましたね」（同前）

鈴木氏はその後も、感謝を直接口にしないことが夫婦がいちばん揉める問題だ、と熱弁していた。これには田中も、昔から感謝は口にしている、として「だって感謝してますからね……えっ？ムズッ」と、妻への思いをどう表現したものか、困惑している様子を見せた。

不倫疑惑がありながらもいまだに婚姻関係を続け、ともに子育てをしている田中の妻。感謝はしているというが、妻との話題になるとどこか口ごもる田中に、独特な夫婦関係を感じた視聴者も多かったようだ。

動画のコメントでも《奥さんに感謝ですねの後の顔が気に食わないww》《おさむさんが家族に感謝をという流れに持っていきたいのに、そこを流すところが面白い》と指摘されていた。

久々の舞台を、田中の家族はどう見るだろうか。