◇セ・リーグ巨人9―4中日（2026年5月10日バンテリンD）巨人の大城卓三捕手（33）が10日の中日戦（バンテリンD）で相手打者の振り抜いたバットに頭部を直撃され、試合が中断する場面があった。9―4と巨人5点リードで迎えた9回裏の守り。この回から登板した6番手左腕・中川が1死一、三塁のピンチを招き、打席には中日の代打・木下拓哉捕手（34）が入った。右打者の木下は1ボールからの2球目を強振。空振りしたあとのフ