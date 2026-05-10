開催：2026.5.10 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 7 [ブレーブス] MLBの試合が10日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。 ドジャースの先発投手はブレーク・スネル、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回表、5番 オースティン・ライリー 初球を打って