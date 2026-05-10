開催：2026.5.10

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 7 [ブレーブス]

MLBの試合が10日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。

ドジャースの先発投手はブレーク・スネル、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。

1回表、5番 オースティン・ライリー 初球を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでブレーブス得点 LAD 0-1 ATL

2回表、3番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-3 ATL、4番 マット・オルソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-5 ATL

5回表、6番 マイケル・ハリス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 LAD 0-6 ATL

8回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAD 0-7 ATL

9回裏、5番 アンディ・パヘス 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 2-7 ATL

試合は2対7でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのスペンサー・ストライダーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースのブレーク・スネルで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.248となっている。

ここまでドジャースは24勝15敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方ブレーブスは27勝13敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 13:14:38 更新